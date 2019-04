Dafne Schippers heeft donderdag bekendgemaakt dat ze op zondag 9 juni meedoet aan de FBK Games in Hengelo. De 26-jarige sprintster zal in actie komen op de 100 meter.

"Ik heb er heel veel zin in om ook dit jaar weer aan de FBK Games mee te doen. Inmiddels voelt het heel vertrouwd en de sfeer is als nergens anders met de massale steun van het thuispubliek", zegt Schippers.

Vorig jaar liep de tweevoudig wereldkampioene de 200 meter bij de FBK Games. De Utrechtse toonde zich na afloop kritisch over de nieuwe opzet van het toernooi in Overijssel, onder meer omdat de atleten lang moesten wachten voordat ze konden starten.

In 2015 liep Schippers bij de FBK Games voor het eerst in haar loopbaan onder de 11 seconden op de 100 meter. Haar tijd van 10,94 is nog altijd het baanrecord in Hengelo.

Ook Martina en Hassan naar Hengelo

Schippers, die afgelopen winter terugkeerde bij coach Bart Bennema en begin maart zilver pakte bij de EK indoor in het Schotse Glasgow, is op dit moment op trainingskamp in Florida. Daar bereidt ze zich voor op het outdoorseizoen.

De organisatie van de Fanny Blankers-Koen Games maakte begin april al bekend dat Churandy Martina acte de présence zal geven in Hengelo. Voor de Nederlands recordhouder op de 100 en 200 meter wordt het zijn dertiende deelname.

Ook Sifan Hassan is van de partij bij de 38e editie van de FBK Games. De atlete liet in maart weten dat ze in Hengelo een poging gaat doen om om haar eigen Europees record op de 5.000 meter aan te scherpen. Vorig jaar miste ze het toernooi door een knieblessure.