De ijshockeyers van Washington Capitals zijn woensdagavond (lokale tijd) verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs in de NHL. De titelverdediger verloor de beslissende wedstrijd in de best-of-sevenserie met 3-4 van de Carolina Hurricanes.

De Hurricanes, die voor het eerst in tien jaar weer meedoen aan de play-offs, wonnen maandag al de zesde ontmoeting en trokken de stand zo gelijk (3-3). Daardoor was er een zevende duel nodig om de beslissing te brengen.

Brock McGinn bezorgde de formatie uit North-Carolina de zege door in de tweede verlenging de winnende treffer te maken. De Hurricanes toonden veerkracht in de Capital One Arena in Washington, want na de eerste periode stonden de Capitals nog op een 2-0-voorsprong.

In de volgende ronde nemen de Hurricanes het op tegen de New York Islanders. De laatste keer dat de Stanley Cup-winnaar van 2006 meedeed aan de play-offs (in 2009), was de derde ronde het eindstation. In 2002 werd de finale verloren.

De Washington Capitals wonnen vorig jaar de finale van de Vegas Golden Knights en pakten zo voor het eerst in de historie de Stanley Cup. De formatie verloor in 1998 de finale van de Detroit Red Wings (0-4).

De Golden Knights werden dit jaar in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld door de San Jose Sharks.