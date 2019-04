De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben woensdag voor de derde keer op rij de landstitel veroverd. De ploeg van trainster Vera Koenen won in de play-offs ook de derde wedstrijd tegen VC Sneek.

Het duel voor eigen publiek eindigde in 3-0. De setstanden waren 25-20, 25-19 en 25-20. Daarmee was de best-of-fivefinale beslist.

Sliedrecht Sport, dat eerder kampioen werd in 2012, 2013, 2017 en 2018, had de andere twee duels met VC Sneek eveneens met 3-0 gewonnen. Eerder dit seizoen werd ook al de beker gepakt.

"Dit was zeker de meest dominante in de serie van titels, al waren we twee jaar geleden ook heel sterk. In de finale hebben we drie keer laten zien wat we kunnen, wat een klasse", aldus aanvoerder Carlijn Ghijssen-Jans.

"Ik ben zo trots. We hebben zeker gepiekt op het juiste moment, maar eigenlijk hebben we dat gewoon het hele seizoen gedaan. We maken het dus in stijl af."