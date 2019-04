Kash Ali moet een schorsing van zes maanden uitzitten voor het bijten van zijn tegenstander David Price tijdens een gevecht in Liverpool eind maart. De Engelsman kreeg bovendien een boete van ruim 11.000 euro.

De 27-jarige Ali werd in de vijfde ronde van zijn gevecht met de acht jaar oudere Price in het zwaargewicht gediskwalificeerd nadat hij zijn tanden in de buik van zijn landgenoot zette. De afdruk was duidelijk zichtbaar op de torso van Price.

Twee dagen na het gevecht besloot de British Boxing Board of Control (BBBofC) de licentie van Ali in te trekken. Hoewel de bokser door het stof ging en zich schaamde voor zijn acties, besloot de BBBofC na een hoorzitting eerder deze maand dat Ali voorlopig niet meer in de ring mag komen.

Price claimde na het gevecht dat hij ook in eerdere rondes al werd gebeten door Ali, maar dat de scheidsrechter er toen niks mee deed. "Het was een rare ervaring. Als ik niet zo veel adrenaline in mijn lijf had gehad, was het waarschijnlijk pijnlijker geweest", zei hij.

De diskwalificatie van Ali in de M&S Bank Arena betekende voor de bokser de eerste nederlaag uit zijn loopbaan. Ali sloot zijn eerste vijftien gevechten als winnaar af. Price staat nu op 24 overwinningen en zes nederlagen.

De tandenafdruk van Ali in het lichaam van Price. (Foto: Pro Shots)