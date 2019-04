De hockeysters van Amsterdam hebben op indrukwekkende wijze de Europa Cup I gewonnen. De formatie van coach Rick Mathijssen haalde maandag in de finale in Amstelveen met 7-0 uit tegen het Spaanse Real Sociedad.

De eindstrijd in het Wagenerstadion was geen moment spannend. Al na drie minuten leidde Amsterdam met 2-0 door doelpunten van Eva de Goede (strafcorner) en Marijn Veen.

Kelly Jonker breidde de marge even later verder uit en Veen maakte nog voor rust haar tweede van de middag. In het slotkwartier voerden Yasmin Geerlings, De Goede (strafcorner) en Veen de score verder op.

Amsterdam veroverde de EuroHockey Club Cup voor de veertiende keer. De Noord-Hollandse ploeg is de opvolger van Den Bosch, dat de vorige drie edities van de Europa Cup won en het toernooi in totaal liefst zeventien keer de sterkste was.

Zondag haalde Amsterdam de eindstrijd door een verrassende zege op Den Bosch (1-0). De Brabantse ploeg miste voor het eerst sinds 1998 de finale van de Europa Cup.

Eva de Goede, die twee keer tot scoren kwam in de finale, met de beker. (Foto: Pro Shots)

Den Bosch verliest ook troostfinale

Eerder maandag verloor Den Bosch ook de strijd om de derde plaats tegen het Duitse Club an der Alster: 1-2.

Ireen van den Assem bracht de Nederlandse kampioen nog wel op voorsprong uit een strafcorner, maar Kira Horn en Viktoria Huse leidden Alster vervolgens naar de winst.