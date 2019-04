Kickbokser Badr Hari is voor negentien maanden geschorst wegens het gebruik van doping, zo heeft profbond Glory zaterdagavond bevestigd. Tijdens zijn straf mag de zwaargewicht niet uitkomen in wedstrijden van Glory.

De schorsing van Hari is ingegaan op 7 mei 2018, toen hij op de hoogte werd gebracht van de positieve dopingtest. Eerder zaterdag kwam al naar buiten dat hij was gestraft en dat hij zijn schorsing zou hebben geaccepteerd.

Hari werd in maart 2018 tijdens Glory 51 in Rotterdam positief bevonden. Het is onduidelijk op welk verboden middel de Nederlands-Marokkaanse oud-wereldkampioen is betrapt.

De 34-jarige Hari won in Rotterdam na drie rondes van Hesdy Gerges. Hij maakte in die partij na vijftien maanden afwezigheid zijn rentree na een gevangenisstraf.

Gerges zou destijds eveneens positief getest hebben, maar hij kreeg alleen een officiële waarschuwing van de Dopingautoriteit. De Amsterdammer ontkent dopinggebruik en betwist de uitslag. Het resultaat van de wedstrijd in Rotterdam werd veranderd in 'no contest'.

Braziliaan Machado twintig maanden geschorst

Ook de Braziliaan Ariel Machado werd geschorst wegens dopinggebruik. Hij is voor twintig maanden uitgesloten na een positieve test in Lyon. Zijn schorsing ging op 28 oktober 2017 in.

De Kroaat Mladen Brestovac kwam er net als Gerges van af met een officiële waarschuwing. Hij werd positief bevonden in Birmingham. Ook van Machado en Brestovac is onbekend welk verboden middel zij hebben gebruikt.

De tests werden uitgevoerd door de Dopingautoriteit, waarna het Instituut Sportrechtspraak (ISR) de sancties vaststelde. De schorsingen zijn meteen ingegaan nadat Glory op de hoogte werd gesteld van de positieve uitslag.