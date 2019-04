De hockeyers van Amsterdam hebben het zaterdag in de kwartfinales van de Euro Hockey League (EHL) niet gered. Daarmee zijn alle Nederlandse clubs uitgeschakeld in het prestigieuze toernooi.

Amsterdam was in Eindhoven niet opgewassen tegen Rot Weiss Köln. Het duel eindigde in de reguliere speeltijd in 2-2. In de shoot-outs zegevierde de Duitse ploeg met 6-5.

Köln kwam in de 35e minuut op voorsprong dankzij Johannes Grosse (0-1). In de beginfase van het laatste kwart verdubbelde Christopher Rühr de marge (0-2).

Met een backhand verkleinde international Mirco Pruyser daarna de achterstand en van dichtbij bracht Valentin Verga de gelijkmaker op zijn naam (2-2). In de shoot-outs misten Billy Bakker, Pruyser en Tom Hiebendaal namens Amsterdam.

Donderdag schakelde Köln in de achtste finales ook al de Nederlandse kampioen Kampong met 2-3 uit. Thuisclub Oranje-Rood ging woensdag onderuit tegen het Duitse Uhlenhorst Mülheim (2-3).

Köln speelt zondag in de halve finales tegen Real Club de Polo uit Spanje. De andere halve eindstrijd gaat tussen Mannheimer HC uit Duitsland en Waterloo Ducks uit België.