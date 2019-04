Jarrell Miller is zaterdag alsnog door het stof gegaan nadat eerder deze week bekend werd dat hij een positieve dopingtest had afgelegd. De bokser, die in juni tegen Anthony Joshua om wereldtitels in het zwaargewicht zou vechten en dagenlang volhield onschuldig te zijn, erkent nu dat hij stom is geweest.

Bij de dertigjarige Miller zouden op 20 maart na een dopingtest sporen van het verboden en prestatiebevorderende geneesmiddel GW1516 zijn aangetroffen. Hij hoopte zijn onschuld te bewijzen door een B-staal aan te vragen, maar ook die test bleek positief.

"Ik heb het verpest", zegt Miller in een video op Instagram. "Er waren verschillende manier om met deze situatie om te gaan, maar ik heb de verkeerde aanpak gekozen. Daar betaal ik nu de prijs voor."

"Ik heb een grote kans laten schieten en ik ga nu van binnen kapot. Mijn hart is aan het bloeden. Ik heb mijn familie, vrienden, mijn team en mijn supporters pijn gedaan, maar ik moet ermee dealen en ik ga het rechtzetten. Ik kom sterker terug."

Joshua op zoek naar nieuwe tegenstander

De New York State Athletic Commission greep donderdag al in door Miller geen licentie te geven voor zijn gevecht met Joshua op zaterdag 1 juni in Madison Square Garden. 'Big Baby' reageerde toen verontwaardigd en kondigde aan zijn onschuld te bewijzen, maar daar komt hij nu dus op terug.

Hoewel Joshua nu geen tegenstander meer heeft, gaat het gevecht in juni om de kampioensgordels van de bonden WBA, IBF en WBO gewoon door. Het management van de 29-jarige Brit liet eerder deze week al weten dat er een nieuwe opponent wordt gezocht, mocht Miller definitief niet in actie mogen komen.

Voor Joshua wordt het zijn eerste wedstrijd in de Verenigde Staten. 'AJ' won tot dusver al zijn 22 wedstrijden, waarvan liefst 21 op knock-out. Ook Miller is nog ongeslagen in zijn loopbaan, maar vocht nog nooit om wereldtitels.