Michael van Gerwen is blij en trots dat hij de ranglijst in de Premier League weer aanvoert. De regerend wereldkampioen stootte Rob Cross van de eerste plek door de Engelsman donderdagavond in een rechtstreeks duel met liefst 8-2 te verslaan.

"Dit is een belangrijke zege voor mij. Ik speelde met veel zelfvertrouwen en sta nu weer op de eerste plaats op de ranglijst. Dat is waar ik thuishoor", zei een tevreden Van Gerwen na zijn partij in Cardiff tegen Sky Sports.

Het zag er in het begin niet naar uit dat de 29-jarige Brabander zo overtuigend van Cross zou winnen in de Motorpoint Arena in Wales, want hij moest de eerste twee legs aan de wereldkampioen van 2018 laten.

Viervoudig Premier League-winnaar én titelverdediger Van Gerwen toonde een knap staaltje veerkracht door daarna alle legs in zijn voordeel te beslissen en zijn achtste overwinning van deze Premier League te boeken.

Van Gerwen schreeuwt het uit van blijdschap. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik denk dat ik goed heb gespeeld'

De Nederlander prijst zich wel gelukkig dat Cross zijn sterke begin geen vervolg kon geven in Wales. "Hij had met een 125-finish de kans om op 3-0 te komen, maar dat lukte hem niet. Daar heb ik van geprofiteerd", aldus Van Gerwen, die tegen Cross een indrukwekkend gemiddelde van 108 per drie pijlen neerzette.

"Ik dacht: nu moet ik mijn eigen spel spelen, geen fouten meer maken en hem onder druk zetten. Dat is precies wat ik heb gedaan. Ik denk dat ik sowieso goed heb gespeeld, ook in de eerste twee legs van de wedstrijd. Rob begon goed, maar gooide daarna minder. Hij kan veel beter."

Door zijn overtuigende overwinning staat Van Gerwen na twaalf speelronden met achttien punten aan kop. Cross volgt met een punt minder. Volgende week staat in Birmingham de volgende speelronde op het programma en dan neemt Van Gerwen het op tegen James Wade.