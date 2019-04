De New York State Athletic Commission geeft bokser Jarrell Miller geen licentie voor zijn wereldtitelgevecht met Anthony Joshua begin juni. De Amerikaan, die wordt verdacht van het gebruik van doping, gaat tegen de uitspraak in beroep.

In het lichaam van de dertigjarige Miller zouden eind maart sporen van het verboden geneesmiddel GW1516 zijn aangetroffen.

Promoter Eddie Hearn wilde dat nieuws woensdag niet bevestigen, maar erkende toen wel dat er een "opmerkelijke vondst" is gedaan bij een dopingtest.

De New York State Athletic Commission heeft nu besloten om Miller geen licentie te geven voor het gevecht met Joshua, tot grote onvrede van de bokser zelf. "Mijn team en ik staan voor integriteit, fatsoen en eerlijkheid", benadrukt 'Big Baby', die nu een B-staal heeft aangevraagd, op Instagram.

"Ik ben terneergeslagen en geschokt door de aantijgingen, want ik heb nooit bewust verboden middelen tot me genomen. We zullen deze beslissing aanvechten met alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben. De feiten zullen uiteindelijk zegevieren en ik zal worden vrijgesproken."

Joshua waarschijnlijk op zoek naar nieuwe opponent

GW1516 is een geneesmiddel dat vanwege de mogelijk gevaarlijke bijwerkingen nooit op de markt is gekomen. GW1516, dat wel op de zwarte markt te verkrijgen is, is in hoge mate prestatiebevorderend tijdens trainingen en wedstrijden en staat dan ook op de lijst met verboden middelen.

Het wereldtitelgevecht in het zwaargewicht tussen Joshua en Miller stond gepland voor zaterdag 1 juni in Madison Square Garden in New York. Het management van de dertigjarige Joshua liet eerder al weten dat er een nieuwe tegenstander wordt gezocht, mocht Miller niet in actie kunnen komen.

Joshua, die in zijn loopbaan al zijn 22 wedstrijden won (waarvan 21 op knock-out), verdedigt zijn kampioensgordels van de bonden WBA, IBF en WBO.