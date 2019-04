Bokser Jarrell Miller zou in aanloop naar zijn wereldtitelgevecht met Anthony Joshua betrapt zijn op doping. Promoter Eddie Hearn wil het nieuws niet bevestigen, maar erkent wel dat er een "opmerkelijke vondst" is gedaan bij een dopingtest van de Amerikaan.

Het Amerikaanse ESPN meldt woensdag op basis van meerdere bronnen dat Miller zou zijn betrapt op het gebruik van GW1516. Het verboden geneesmiddel, dat vanwege de mogelijk gevaarlijke bijwerkingen nooit op de markt is gekomen, zou in hoge mate prestatiebevorderend zijn tijdens trainingen en wedstrijden.

Hearn bevestigt dat hij onlangs door de Voluntary Anti-Doping Association (VADA) - het antidopingbureau in het boksen en Mixed Martial Arts (MMA) - op de hoogte is gebracht van de bewuste dopingtest, die op 20 maart is afgenomen.

"We werken met alle betrokken partijen samen en zullen met een update komen als er meer details beschikbaar zijn. Miller zal zich ondertussen blijven voorbereiden op het gevecht van zaterdag 1 juni", schrijft Hearn op Twitter.

Miller nog ongeslagen in loopbaan

Het wereldtitelgevecht in het zwaargewicht tussen Joshua en Miller staat die dag op het programma in Madison Square Garden in New York. De dertigjarige Joshua verdedigt dan zijn kampioensgordels van de bonden WBA, IBF en WBO.

De dertigjarige Miller is in zijn loopbaan nog ongeslagen, al vocht hij nog nooit om een wereldtitel. 'Big Baby' staat op 23 overwinningen - waarvan twintig met een knock-out - en een remise. De 29-jarige Joshua won al zijn 22 wedstrijden, waarvan 21 op knock-out.

Mocht Miller vanwege zijn vermeende positieve dopingtest niet in actie mogen komen op 1 juni, dan zoekt het management van Joshua nog voor die tijd een nieuwe tegenstander. Voor de Engelsman wordt het zijn debuut in de Verenigde Staten.