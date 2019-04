De marathon op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio begint al om 6.00 uur 's ochtends vanwege de extreme hitte. Ook een aantal andere sporten staan in de ochtend op het programma.

Er is dinsdag tot de wijziging van het programma besloten op aanraden van Japanse dokters, die waarschuwden dat hardlopen later op de dag levensgevaarlijk is.

Het 50 kilometer snelwandelen begint zelfs al om 5.30 uur. Ook onderdelen als de triatlon, rugby en mountainbiken worden zoveel mogelijk in de ochtend gehouden om de hitte te vermijden.

Verder zijn onder meer de finales van de 100 meter horden, 110 meter horden en 400 meter horden naar de ochtend verplaatst, al heeft dat vooral een andere reden.

"De verplaatsing van finales naar de ochtenden is op uitdrukkelijk verzoek van het Internationaal Olympisch Comité. Zo komt de sport televisiekijkers in alle tijdzones tegemoet", aldus directeur competitiezaken Paul Hardy van de IAAF.

Zeven uur tijdsverschil met Nederland

Het is in Japan zeven uur later dan in Nederland, wat betekent dat het in Nederland nog nacht is als in Japan iedere ochtend de eerste onderdelen beginnen.

Bij de atletiek staan de sprintnummers (100 en 200 meter) overigens wel gewoon in de avonduren op het programma. Dafne Schippers gaat op die onderdelen voor de medailles.

De Olympische Spelen in Tokio worden van 24 juli tot en met 9 augustus gehouden.