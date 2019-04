President Donald Trump van de Verenigde Staten gaat Tiger Woods onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom. De Amerikaanse golflegende wordt beloond voor het feit dat hij zondag voor het eerst in elf jaar een majortoernooi op zijn naam schreef.

De 43-jarige Woods won voor de vijfde keer in zijn loopbaan de Masters in Augusta en boekte zo zijn eerste majorzege sinds de US Open in 2008. Voor het golficoon was het bovendien de vijftiende keer dat hij een majortoernooi won.

De overwinning van Woods in Augusta is bijzonder te noemen, want enkele jaren geleden leek zijn carrière nog bijna voorbij. Hij moest meerdere malen geopereerd worden aan zijn rug en kende ook de nodige problemen in zijn privéleven.

"Ik heb net met Tiger gesproken om hem te feliciteren met zijn geweldige overwinning", schrijft Trump op Twitter. "Vanwege zijn ongelooflijke comeback in het golf en misschien nog wel belangrijker, in het leven, zal ik hem de Presidential Medal of Freedom uitreiken."

De Presidential Medal of Freedom is de hoogste onderscheiding die de president van de Verenigde Staten aan een burger kan geven. Onder anderen basketballegendes Michael Jordan en Kareem Abdul-Jabbar gingen Woods voor.