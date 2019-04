Bij de algemene ledenvergadering van NOC*NSF is maandagavond unaniem gekozen voor Anneke van Zanen-Nieberg als nieuwe voorzitter. De 55-jarige Van Zanen volgt op 20 mei André Bolhuis op.

Van Zanen is geen onbekende bij de sportkoepel waar ze van 2010 tot 2016 als penningmeester zitting had in het bestuur. Een vertrouwenscommissie schoof haar als beste kandidaat naar voren, waarna het bestuur die voordracht ondersteunde.

Het was aan de leden om maandagavond in te stemmen met haar benoeming. Dat gebeurde zoals verwacht. "Met Anneke krijgt NOC*NSF een voorzitter met een brede en bestuurlijke ervaring in en buiten de sport", sprak Jan Willem Maas, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Van Zanen, die op 20 mei de voorzittershamer overneemt van Bolhuis, kijkt uit naar haar nieuwe functie. "Ik moet nu nog even rustig blijven, maar ik heb er zin in om samen met jullie een nog sterker NOC*NSF te maken", zo sprak ze op de vergadering.

Oud-handbalster Van Zanen was een jaar bestuursvoorzitter van de accountantsorganisatie Baker Tilly. Eerder was ze onder meer werkzaam als directeur van de Algemene Rekenkamer, plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en leidde ze de Auditdienst Rijk.