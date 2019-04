De Dakar Rally neemt na elf jaar afscheid van Zuid-Amerika. De woestijnrally zal in 2020 voor het eerst verreden worden in Saoedi-Arabië.

"We hebben in Saoedi-Arabië onbeperkte mogelijkheden om een fantastische route uit te tekenen", zegt directeur David Castera maandag op de site van Dakar. "Alle aspecten van rallyrijden zullen aan bod komen in dit gebied, dat gemaakt is voor Dakar."

De Dakar Rally begon in 1979 met een route van Parijs naar de Senegalese hoofdstad Dakar. Tot en met 2007 lag het zwaartepunt van de wedstrijd in Afrika, maar in 2008 werd de rally afgelast vanwege de angst voor terroristische dreigingen in het noorden van het continent.

Een jaar later verhuisde Dakar naar Zuid-Amerika. De afgelopen elf edities werden Argentinië, Bolivia, Paraguay, Chili en Peru aangedaan.

De editie van begin dit jaar was volledig in Peru. Het was voor het eerst in de historie dat het parcours slechts door één land voerde. Andere Zuid-Amerikaanse landen als Chili en Bolivia besloten op het laatste moment vanwege financiële redenen om niet als gastheer op te treden.

Organisator ASO hoopt op meer financiële zekerheid door de deal met het rijke Saoedi-Arabië. Volgens Motorsport.com zou het in eerste instantie om een contract voor vijf jaar gaan. Op 25 april zullen op een persconferentie in Al Qiqqiya meer details bekend worden gemaakt.