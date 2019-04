Oud-topgolfer Robert-Jan Derksen is zeer onder de indruk van wat Tiger Woods zondag liet zien bij de Masters in Augusta. De Amerikaanse legende bekroonde zijn comeback na blessureleed door de eerste major van het jaar te winnen.

"Twee jaar geleden dacht hij dat hij niet meer kon golfen, want hij kon niet meer zijn bed uit komen en met zijn kinderen spelen. Het is heel knap dat hij weer terug is en een van de grootste toernooien wint", zegt Derksen, tegenwoordig commentator bij Ziggo Sport, maandag tegen NUsport.

"Dit is wat mij betreft een van de grootste comebacks ooit in de sport. Hij had ook wat geluk, maar dan moet je het nog wel afmaken. Dat heeft hij absoluut gedaan. Het staat vast dat dit iets bijzonders is."

Woods, die de afgelopen jaren met een hardnekkige rugblessure én privéproblemen kampte, pakte in Augusta zijn vijftiende majortitel en zijn eerste sinds 2008. Alleen Jack Nicklaus (achttien titels) was succesvoller op de vier grote toernooien.

"De prestatie van Woods gaat veel verder dan alleen golf", aldus Derksen. "Ook sportliefhebbers in het algemeen vinden dit heel mooi. Ik spreek veel mensen die niets met golf hebben en het toch heel bijzonder vinden wat Woods heeft gedaan na alles wat hij heeft meegemaakt."

Een uitgelaten Tiger Woods viert zijn Masters-zege met het uitzinnige publiek in Augusta. (Foto: Pro Shots)

'Vergelijkbaar met Jordan, Senna en Cruijff'

De in 2014 gestopte Derksen noemt Woods een absoluut icoon in het golf. "Je kunt hem denk ik vergelijken met Michael Jordan, Ayrton Senna en Johan Cruijff. Grootheden die nog groter zijn dan de sport zelf", zegt hij.

"Het knappe aan Woods is dat hij niet alleen goed kan golfen, maar ook goed met de druk kan omgaan. Dat verleer je blijkbaar niet. Toen het erop aankwam, kwam hij als beste naar voren en lieten anderen steken vallen."

Op de slotdag van de Masters waren de verschillen erg klein. Woods eindigde met één slag voorsprong op zijn landgenoten Dustin Johnson, Brooks Koepka en Xander Schauffele.

De 45-jarige Derksen vindt dat Woods zijn oude topniveau haalde, zeker op mentaal vlak. "Ik vond hem weer de oude Tiger. Het was opmerkelijk hoe gefocust hij was. Hij kon zich volledig afsluiten, net als vroeger."

Majortitels Tiger Woods Masters: 1997, 2001, 2002, 2005, 2019

US Open: 2000, 2002, 2008

The Open Championship: 2000, 2005, 2006

PGA Championship: 1999, 2000, 2006, 2007

'Moeilijk te zeggen of hij andere majors kan winnen'

Of de historische zege van Woods op de Masters het begin is van een nieuwe succesvolle periode voor de legendarische Amerikaan, vindt Derksen moeilijk te zeggen.

"Hij is steeds beter gaan spelen, dus in dat opzicht kan hij met de top mee. Aan de andere kant zijn de Masters relatief gezien het 'makkelijkst' om te winnen, want de baan is ieder jaar hetzelfde en die ligt hem. Bovendien doen er minder mensen mee dan op de andere majors", aldus de Nederlander.

"Normaal doen er 150 spelers mee en bij de Masters zijn dat er 80 tot 85, al moet je die natuurlijk ook nog even verslaan. Of hij het nog in zich heeft om ook andere majors te winnen, vind ik heel moeilijk te zeggen. Er is ook veel geluk bij nodig."

Dankzij zijn zege op de Masters is Woods terug in de top tien van de wereldranglijst. De Amerikaan steeg van de twaalfde naar de zesde plek. Hij sloot 2017 nog af als de mondiale nummer 656.