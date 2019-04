Tiger Woods kan amper bevatten dat hij zondag zijn comeback als topgolfer bekroonde met het winnen van de Masters. De legende pakte in Augusta de vijftiende majortitel in zijn carrière.

Woods maakte begin 2018 zijn rentree op de PGA Tour na een aantal bewogen jaren. Hij werd ver teruggeworpen door een hardnekkige rugblessure en kampte ook met problemen in zijn privéleven.

"Dit is zó onwerkelijk. Dit toernooi heeft door de jaren heen enorm veel voor me betekend. In 1997 won ik hier voor het eerst en nu, 22 jaar later, weer. En op zo'n manier", aldus de 43-jarige Amerikaan, die zijn eerste majorzege sinds 2008 boekte.

"Een aantal jaar geleden had ik serieuze twijfels. Ik kon amper lopen en kon niet zitten of liggen. Ik kon bijna niks."

Woods won de Masters voor de vijfde keer. Eerder won hij vier keer het PGA Championship en drie keer de US Open en het Brits Open. Alleen Jack Nicklaus veroverde meer majortitels (achttien).

Een uitzinnige Tiger Woods na het binnenhalen van zijn vijftiende majortitel. (Foto: Pro Shots)

'Dit is een van mijn mooiste overwinningen'

Woods is dankbaar dat hij na zijn hardnekkige blessure weer terug is aan de top. "Gelukkig werd ik geholpen aan mijn rug, waardoor ik weer een normaal leven kon leiden. Toen besefte ik dat ik ook weer kon gaan golfen. Om op deze manier terug te komen... Dit is absoluut een van mijn mooiste overwinningen", zei hij.

Op de slotdag van de Masters waren de verschillen erg klein. Woods eindigde met één slag voorsprong op zijn landgenoten Dustin Johnson, Brooks Koepka en Xander Schauffele. De Italiaan Francesco Molinari en de Amerikaan Tony Finau gaven twee slagen toe.

"Er waren zo veel verschillende scenario's die zich konden voltrekken, want er kwamen zo veel spelers in aanmerking voor de zege. Het zat enorm dicht bij elkaar en iedereen deed het goed", aldus een trotse Woods.

"Mooier kon het niet. Dit betekent zo veel voor mij, mijn familie, dit toernooi. Mede doordat iedereen hier aanwezig is, vergeet ik dit nooit, nooit meer."

Dankzij zijn zege op de Masters is Woods terug in de top tien van de wereld. De Amerikaan stijgt van de twaalfde naar de zesde plek. Hij sloot 2017 nog af als mondiale nummer 656.

De overwinning van Woods zorgde voor heel veel reacties op sociale media: