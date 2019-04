Álex Rins heeft zondag bij de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn eerste overwinning in de MotoGP geboekt. De Spanjaard profiteerde van een valpartij van zijn landgenoot Marc Márquez en hield Valentino Rossi van diens eerste zege in bijna twee jaar af.

De 23-jarige Rins nam in de slotfase de leiding over van Rossi en gaf die positie niet meer uit handen. Hij bleef de veertigjarige Italiaan een halve seconde voor en bezorgde Suzuki daarmee de eerste zege in de MotoGP sinds september 2016 .

De derde plaats werd opgeëist door de Australiër Jack Miller, die ruim acht seconden toegaf op Rins. Andrea Dovizioso kwam als vierde over de finish, maar hij nam wel de leiding in het kampioenschap over van Márquez.

Rossi had zijn eerste zege sinds juni 2017 - toen hij de TT van Assen won - kunnen boeken. Hij kreeg de eerste plek halverwege de race in de schoot geworpen door een valpartij van Márquez.

Voorafgaand aan de race was Márquez ongeslagen op het circuit van Austin. De regerend wereldkampioen won alle zes de Grands Prix in Texas, waar sinds 2013 een MotoGP-race plaatsvindt.

Márquez vertrok vanaf poleposition en leek op weg naar zijn zevende zege in de VS, maar in de twaalfde ronde ging het mis. De Spanjaard ging in leidende positie onderuit en slaagde er niet meer in om zijn weg te vervolgen op zijn Honda.

Bo Bendsneyder rijdt naar de dertiende plek in de Moto2. (Foto: Getty Images)

Bendsneyder behaalt beste resultaat in Moto2

In de Moto2 zette Bo Bendsneyder eerder op zondag zijn beste resultaat tot nu toe neer. De Nederlander passeerde als dertiende de finish in Austin.

Daarmee eindigde de twintigjarige Bendsneyder één plek hoger dan bij de vorige race in Argentinië, waar hij veertiende werd. In de VS pakte hij drie punten voor het kampioenschap.

De Rotterdammer gaf bijna 27 seconden toe op de Zwitser Thomas Lüthi, die met de overwinning aan de haal ging. Lüthi hield de Duitser Marcel Schrötter (tweede) en de Spanjaard Jorge Navarro (derde) achter zich.

In het kampioenschap behield Lorenzo Baldassarri de leiding. De Italiaan won de eerste twee races van het seizoen, maar viel in Texas uit.