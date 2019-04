Tiger Woods heeft zondag voor de vijfde keer in zijn loopbaan de Masters in Augusta op zijn naam geschreven. De 43-jarige Amerikaan won daarmee zijn eerste majortoernooi sinds de US Open in 2008.

Woods won de Masters voor het eerst in 1997, toen hij pas 21 was. Ook in 2001, 2002 en 2005 was hij de beste op de beroemde baan in de Amerikaanse staat Georgia.

Met zijn vijfde groene jasje, de begeerde trofee voor de winnaar van de Masters, staat de voormalig nummer één van de wereld nu tweede achter Jack Nicklaus wat betreft het aantal overwinningen op Augusta National.

Woods boekte zijn vijftiende majorzege in totaal. Naast zijn vijf overwinningen op de Masters won hij vier keer het PGA Championship en drie keer de US Open en het Brits Open. Alleen Nicklaus won meer majors (achttien).

Enkele jaren geleden leek de carrière van Woods nog bijna voorbij. Hij moest meerdere malen geopereerd worden aan zijn rug en kende ook de nodige problemen in zijn privéleven. Vorig jaar september won hij met het Tour Championship in Atlanta zijn eerste toernooi op de PGA Tour sinds 2013.

Tiger Woods is in extase na het veroveren van zijn vijftiende majortitel. (Foto: Pro Shots)

Woods begon slotdag als gedeeld tweede

Bij de 83e editie van de Masters deelde Woods na de derde ronde de tweede plek met zijn landgenoot Tony Finau. Hij begon de slotdag met een achterstand van twee slagen op de Italiaan Francesco Molinari.

In de laatste ronde gaf Molinari zijn voorsprong uit handen met een bal in het water op de twaalfde hole. Woods nam de leiding over dankzij drie birdies op de 'back nine' en stond de titel ondanks een bogey op de laatste hole niet meer af.

'Tiger' legde zijn laatste ronde af in 70 slagen (twee onder par) en bracht zijn eindtotaal daarmee op 275. Daarmee eindigde hij als enige op dertien slagen onder het baangemiddelde.

Woods liet zijn landgenoten Dustin Johnson, Brooks Koepka en Xander Schauffele één slag achter zich. Molinari en Finau moesten zich tevredenstellen met de gedeelde vijfde plek, op twee slagen van de winnaar.

Tiger Woods viert zijn titel met caddie Joe LaCava. (Foto: Pro Shots)