De Nederlandse hockeysters hebben zondag opnieuw een eenvoudige overwinning behaald in de FIH Pro League. De formatie van bondscoach Alyson Annan haalde in Rotterdam met 7-1 uit tegen de Verenigde Staten.

Oranje kwam na zes minuten op achterstand door een doelpunt van Taylor West. Nog voor rust nam de wereldkampioen een 3-1-voorsprong via twee treffers van Xan de Waard en één van Kyra Fortuin.

Vroeg in de tweede helft maakte Fortuin haar tweede van de wedstrijd, waarna Yibbi Jansen (strafcorner), Marloes Keetels en Caia van Maasakker (strafcorner) de score verder opvoerden.

In de slotfase maakte keeper Kiki Gunneman haar debuut voor Nederland, dat afgelopen woensdag in Utrecht eveneens weinig moeite had met China (6-0).

Keeper Kiki Gunneman debuteert in de slotfase voor Oranje. (Foto: Pro Shots)

Oranje bezet tweede plaats

Dankzij de overwinning staat de ploeg van Annan met achttien punten uit zeven wedstrijden tweede. Argentinië gaat met 25 punten aan kop, maar heeft ook drie duels meer gespeeld.

Voor Oranje was de zege op de VS de zesde in de nieuwe competitie, die de Hockey World League en de Champions Trophy vervangt. Bovendien geldt de Pro League als een van de kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen.

Aan de Pro League doen bij zowel de vrouwen als mannen negen landen mee. De hockeysters treffen Argentinië, Australië, België, China, Engeland, Duitsland, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Alle deelnemende landen spelen zowel uit als thuis tegen elkaar. De beste vier strijden in juni in de 'Grand Final' om de eindzege.