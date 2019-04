Epke Zonderland is meer dan trots op de manier waarop hij zondag EK-goud op de rekstok veroverde. De 32-jarige Fries turnde een vlekkeloze oefening in het Poolse Szczecin en stelde zo de derde Europese titel uit zijn loopbaan veilig.

"Ik wist dat ik boven mezelf uit moest stijgen en dan is het geweldig als dat lukt", zei een euforische Zonderland in gesprek met de NOS. "Het was een te gekke oefening en ik heb eigenlijk niks laten liggen. Echt een heel vette finale."

'The Flying Dutchman' was foutloos bij zijn twee combinaties van twee vluchtelementen (de Cassina-Kovacs en de Kolman-Gaylord 2) en stond ook stil bij zijn afsprong. Met een uitstekende score van 15,266 bleef hij de Kroaat Tin Srbic (zilver met 14,900) overtuigend voor.

De Rus Artur Dalaloyan kwam vlak voor Zonderland in actie en zette de Nederlander met een verdienstelijke score van 14,800 op scherp voor zijn eigen oefening. "Je probeert je op jezelf te focussen, maar dat was dit keer wat lastiger", erkende Zonderland, die ook in 2011 en 2014 EK-goud veroverde op de rekstok.

"Mijn mindset werd er niet anders van, want ik wist dat ik voluit moest turnen om alle combinaties te halen. Ik heb ook amper wat laten liggen. Dit is wat ik kan en meer zit er niet in. Het is top dat het eruit komt als het moet."

Thorsdottir: 'Bevestiging van mijn comeback'

Eerder op zondag veroverde Eythora Thorsdottir de eerste Nederlandse medaille op de EK door zilver te pakken op het onderdeel vloer. De twintigjarige Nederlandse, die in Polen haar rentree maakte op een groot toernooi nadat ze door blessureleed vorig jaar de EK en WK miste, ziet de zilveren medaille als een bevestiging.

"Na de meerkampfinale die niet helemaal lekker liep, is dit een fijne bevestiging van mijn comeback", zei Thorsdottir bij de NOS. "Ik heb het nog steeds in m'n mars en vanaf nu kan het alleen maar nog beter. Ik ben echt superblij."

Thorsdottir verdiende met haar expressieve oefening op vloer een score van 13,666 en daarmee hoefde ze alleen de Française Mélanie De Jesus Dos Santos voor zich te dulden. "Ik ben blij dat mijn oefening ook door de jury werd gewaardeerd. Ik heb hard aan mijn pirouette gewerkt, die kwam er goed uit. Maar mijn artisticiteit telt ook mee, die heeft me denk ik extra punten opgeleverd."

Thorsdottir, die bij de EK van 2017 brons pakte op vloer, is de tweede Nederlandse met EK-zilver op dit onderdeel. Suzanne Harmes ging haar in 2005 voor.