Epke Zonderland heeft zondag bij de EK turnen in het Poolse Szczecin met een fenomenale oefening voor de derde keer de Europese titel aan de rekstok veroverd. Eythora Thorsdottir won knap zilver op vloer.

Zonderland wist dat hij alle risico moest nemen, omdat de Rus Artur Dalaloyan voor hem een score van 14,800 had gekregen.

'The Flying Dutchman' was foutloos bij zijn twee combinaties van twee vluchtelementen (de Cassina-Kovacs en de Kolman-Gaylord 2) en stond ook stil bij zijn afsprong.

De jury beloonde Zonderland met een zeer fraaie score van 15,266. Daarmee was hij veel beter dan woensdag in de kwalificaties, toen hij met 14,553 als tweede eindigde. De Fries scoorde ook beter dan vorig jaar in Doha, toen hij wereldkampioen werd aan rek met 15,100.

De Kroaat Tin Srbic pakte zondag zilver met een score van 14,900. Dalaloyan completeerde het podium. De Zwitserse titelverdediger Oliver Hegi viel in de kwalificaties en kwalificeerde zich daardoor niet voor de finale.

Vijfde EK-medaille Zonderland op rek

Zonderland, die dinsdag 33 wordt, was in 2011 en 2014 ook Europees kampioen op zijn favoriete toestel. Hij heeft bovendien twee keer EK-zilver op rek (2010 en 2018) op zijn lange erelijst staan.

De olympisch kampioen van 2012 werd vorig jaar in Qatar voor de derde keer wereldkampioen aan de rekstok. Hij eindigde op wereldkampioenschappen ook drie keer als tweede.

Thorsdottir bekroont rentree met zilver

Thorsdottir maakte in Polen haar rentree op een groot toernooi na bijna twee jaar van voornamelijk blessureleed. Ze bekroonde haar terugkeer met een tweede plek in de vloerfinale.

De twintigjarige Nederlandse kreeg een score van 13,666 voor haar expressieve oefening op de muziek van de Portugese fadozangeres Dulce Pontes. Daarmee deed ze het beter dan in de kwalificatie, toen ze met een beoordeling van 13,300 punten als vierde eindigde.

De Europese titel op vloer ging net als vorig jaar naar Mélanie De Jesus Dos Santos, met een score van 13,833. De negentienjarige Française pakte dit EK al goud op de meerkamp en was eerder op zondag goed voor zilver op balk. De Russische Angelina Melnikova won brons (13,466).

Thorsdottir bezorgde Nederland de eerste medaille bij de EK in de Netto Arena. Ze is de tweede Nederlandse met EK-zilver op vloer, na Suzanne Harmes in 2005.

De turnster van SV PAX Haarlemmermeer, die vrijdag in Polen als elfde eindigde in de meerkampfinale, won bij de EK van 2017 brons op vloer. Ze was toen ook goed voor zilver op balk. Door een handblessure miste ze de EK en de WK van vorig jaar.