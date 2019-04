Raymond van Barneveld is zondag ook op Players Championship 12 snel uitgeschakeld. De Hagenaar verloor op het vloertoernooi in Barnsley in de eerste ronde van zijn landgenoot Jermaine Wattimena: 6-3.

De 51-jarige Van Barneveld kwam direct op achterstand, maar slaagde erin de marge klein te houden. Wattimena sloeg op 3-2 alsnog een gaatje met zijn geplaagde landgenoot door twee legs op rij te pakken en maakte het even later af.

Voor Van Barneveld betekende het een nieuwe domper, want hij wist zaterdag op Players Championship 11 ook niet te imponeren. 'Barney', die met zijn laatste jaar als professioneel darter bezig is, verloor in de tweede ronde van de Engelsman Darren Webster.

Michael van Gerwen liet het Players Championship 11 en Players Championship 12 aan zich voorbij gaan. De Brabantse nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen koos ervoor om rust te nemen.

Van Barneveld moet goed presteren op vloertoernooien

Van Barneveld is gebaat bij goede prestaties op de Players Championships. Hij viel door zijn vroege uitschakeling op het afgelopen WK uit de top zestien van de wereldranglijst en is daardoor niet langer automatisch geplaatst voor de majors.

De vijfvoudig wereldkampioen moet in de top 32 van de wereldranglijst of anders de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terechtkomen om zeker te zijn van het WK.