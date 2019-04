Francesco Molinari begint zondag als de leider aan de slotdag van de Masters op Augusta National. De Italiaanse golfer heeft bij het eerste majortoernooi van dit jaar twee slagen voorsprong op twee achtervolgers, de Amerikanen Tiger Woods en Tony Finau.

De 36-jarige Molinari had 203 slagen (13 onder par) nodig voor zijn eerste drie rondes op de beroemde baan in de Amerikaanse staat Georgia. Woods en Finau staan op -11. De Amerikaan Brooks Koepka is de nummer vier op drie slagen van de leider.

Molinari is bezig met een vrijwel foutloze Masters. Hij heeft in drie ronden pas één bogey genoteerd. Met 66 slagen, 6 onder par, nam hij na de derde ronde op zaterdag resoluut de koppositie in handen. De Italiaan won vorig jaar het Brits Open.

Woods noteerde 67 slagen (-5) op zaterdag, zijn beste ronde op de Masters sinds 2011. De golficoon mocht in 2005 voor de vierde en laatste keer het groene jasje aantrekken, de begeerde trofee voor de winnaar van de Masters. Zijn laatste overwinning in een major, de US Open, dateert van 2008.

"Woods speelt geweldig en hij houdt van deze baan", zei Molinari. "Ik weet dus dat het niet eenvoudig wordt in de laatste ronde, maar ik moet niet alleen vrezen voor Tiger. Er liggen meer gevaarlijke kandidaten op de loer."

Tiger Woods houdt kans op zijn vijftiende zege bij een major. (Foto: ANP)

Finau imponeert met ronde van 64 slagen

Een van die andere gegadigden is Finau, die in de derde ronde excelleerde met een ronde van 64 slagen (-8). Koepka mag ook niet worden onderschat; hij won twee van de laatste drie majors.

De meeste ogen zullen zondag zoals altijd gericht zijn Woods, die tevreden is met zijn spel. "Het is een tijdje geleden dat ik hier om de zege meedoe, maar het verbaast me niet. De laatste twee majors van vorig jaar streed ik ook al bovenin mee. Ik weet dat winnen mogelijk is."