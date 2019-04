Michael van der Mark is zondag derde geworden in de eerste race van het WK superbike in Assen. Álvaro Bautista pakte wederom de zege.

Het is voor Van der Mark zijn eerste podiumplek van het seizoen. De Nederlander van Yamaha was op het TT Circuit vanaf de tweede plaats begonnen.

Bautista is vooralsnog ongenaakbaar. Het was voor de Spanjaard zijn tiende zege in zijn eerste tien races. Bautista stapte na afgelopen seizoen over van de MotoGP naar het WK superbike.

De Britse titelverdediger Jonathan Rae moest zich achter Bautista tevredenstellen met plek twee. Hij wist wel Van der Mark achter zich te houden.

In het klassement staat Bautista met 211 punten fier aan kop. Rae volgt met 167 punten, terwijl de Brit Alex Lowes met 113 derde staat. Van der Mark is met 95 punten vierde.

De race zou aanvankelijk op zaterdag worden verreden, maar vanwege de sneeuwval werd die afgelast en verplaatst naar zondag. Om 14.00 uur staat de tweede race op het programma.