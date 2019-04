De Nederlandse hockeyers hebben zaterdag hun tweede overwinning in de Pro League geboekt. In Rotterdam werd Spanje met 4-0 verslagen.

In februari gaf de ploeg van bondscoach Max Caldas nog een 3-0-voorsprong weg tegen de Spanjaarden, waarna via shoot-outs zelfs nog werd verloren. Dit keer kwam Oranje nooit in de problemen, al duurde het tot het derde kwart voordat de score geopend werd.

Nadat een treffer van Thierry Brinkman voor rust nog werd afgekeurd omdat hij de bal de beroerde met de bolle kant van zijn stick, was Roel Bovendeert direct na rust wel succesvol. De speler van Bloemendaal gaf het laatste zetje bij een inzet van Mirco Pruyser.

Pruyser zelf maakte er halverwege het derde kwart 2-0 van door in de korte hoek raak te schieten. In het vierde kwart liep Nederland via goals van Lars Balk en Arjen Lodewijks uit naar een ruime score.

Door de zege passeert Nederland Spanje op de ranglijst van de Pro League. Met negen punten uit zes wedstrijden bezet Oranje de vijfde plaats. Koploper is nog altijd Australië, met zestien punten uit zeven duels.

Thierry Brinkman denkt de score te openen, maar zijn treffer werd afgekeurd. (Foto: Pro Shots).