De korfballers van Fortuna hebben zaterdag in een volgepakt Ziggo Dome de landstitel veroverd. In een gelijkopgaande finale werd PKC met 21-19 verslagen.

De ploeg van trainers Ard Korporaal en Damien Folkerts had in de halve finales al gewonnen van TOP, de kampioen van de afgelopen drie jaar. Vorig jaar was TOP nog te sterk voor Fortuna in de eindstrijd.

Bij rust stond PKC nog met 11-10 voor, vooral dankzij de excellerende Richard Kunst, die in de eerste 25 minuten zes keer raak schoot. In de tweede helft nam de ploeg uit Delft echter het initiatief over.

Met minder dan zes minuten op de klok, was de stand nog in evenwicht: 16-16. Dankzij rake afstandsschoten van Nik van der Steen en Fleur Hoek sloeg Fortuna het beslissende gaatje.

Vijfde titel Fortuna, PKC loopt tiende kampioenschap mis

Voor Fortuna is het de vijfde keer in de geschiedenis dat de nationale titel wordt binnengehaald. De voorgaande twee keer, in 2003 en 2004, waren de Delftenaren in de finale ook te sterk voor PKC. Ook in 1983 en 1990 was Fortuna de beste van Nederland.

Fortuna en PKC kwamen elkaar in 2013 eveneens tegen in de finale, toen met de club uit Papendrecht als winnaar. PKC heeft negen titels in de zaal op zak.