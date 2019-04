Turnster Sanna Veerman is bij haar EK-debuut als achtste en laatste geëindigd in de finale op het onderdeel brug met ongelijke leggers. De Noord-Hollandse kwam in de finale in het Poolse Szczecin ten val.

De zeventienjarige Veerman, afkomstig uit Oosthuizen en turnend bij Turnz Amsterdam, kwam tot een score van 12,366. Door een fout in haar oefening ging ze naar de grond. Dat kostte haar een vol punt.

Het goud was voor de jarige Russische Anastasia Iliankova, die haar oefening beloond zag met een score van 14,833. Haar landgenote Angelina Melnikova was met 14,533 punten goed voor zilver. Het brons ging naar de Italiaanse Alice D'Amato (14,400).

Veerman ging afgelopen najaar al mee naar de WK in Doha, maar daar kwam ze als reserve niet in actie. Ze had zich in Szczecin met de gedeelde vierde score (14,133, een persoonlijk record) gekwalificeerd voor de finale.

'Een finale halen is gewoon supervet'

"Het liep vandaag gewoon niet helemaal lekker", vertelde ze na afloop van de finale bij de NOS. "Aan het begin kwam ik al niet helemaal goed uit. Jammer, want als je goed begint, heb je een ritme en kun je daarop doorbouwen."

Desondanks hield ze een goed gevoel over aan haar optreden. "Een finale halen, dat is wat je als klein meisje al hebt gewild. Het is gewoon supervet. Ik wist wel dat ik de beoogde uitgangswaardes had. Heb je die niet, dan hoef je er al niet aan te denken."

De EK turnen in Szczecin worden zondag afgesloten. Dan komt Epke Zonderland in actie in de finale op rekstok.