Voor het eerst sinds 2005 beginnen de play-offs in de NBA zaterdag zonder LeBron James, die de afgelopen acht jaar met de Miami Heat of de Cleveland Cavaliers steevast de finale bereikte. Het gat dat James achterlaat biedt kansen voor andere topbasketballers om hun stempel te drukken op de belangrijkste twee maanden in de NBA. Een overzicht.

Eastern Conference

Giannis Antetokounmpo (24), forward, Milwaukee Bucks

Zijn bijnaam 'The Greek Freak' is niet alleen bedacht om zijn lastige achternaam zo min mogelijk te hoeven uit te spreken. Antetokounmpo is zelfs in een competitie vol absolute topatleten uniek.

De Griek met Nigeriaanse roots is 2,11 meter, heeft een vrijwel ongeëvenaard atletisch vermogen en een zeer veel spelintelligentie, waardoor hij bijna niet af te stoppen is.

Met gemiddelden van 27,7 punten, 12,5 rebounds en 5,9 assists per wedstrijd werkte Antetokounmpo een seizoen af dat hem favoriet maakt om uitgeroepen te worden tot meest waardevolle speler (MVP). Belangrijker: de Bucks wonnen 60 van hun 82 duels en waren daarmee de beste de ploeg in de NBA.

Eerste ronde NBA play-offs Eastern Conference Milwaukee Bucks (1) - Detroit Pistons (8)

Toronto Raptors (2) - Orlando Magic (7)

Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6)

Boston Celtics (4) - Indiana Pacers (5)

Joel Embiid (25), center, Philadelphia 76ers

Zes jaar geleden begonnen de Philadelphia 76ers onder technisch directeur Sam Hinkie aan een radicaal experiment: gedreven door data trok de club jaren uit om aan een topteam te bouwen.

Er werd vooral heel veel verloren - 253 nederlagen in 328 duels - waardoor de 76ers meerdere jaren op rij een vroege keuze hadden in de 'draft', het jaarlijkse evenement waarbij NBA-clubs om de beurt de beste college-basketballers mogen kiezen.

Alle nederlagen resulteerden in 2016 in het ontslag van Hinkie, maar zijn plan - dat de bijnaam 'The Process' (het proces) kreeg - heeft er wel voor gezorgd dat Philadelphia momenteel een topploeg heeft, die dit seizoen met 51 zeges als derde eindigde in de Eastern Conference.

Embiid staat symbool voor 'het proces' van de 76ers; hij noemt zichzelf niet voor niks 'The Process'. De 2,13 meter lange Kameroener basketbalt pas sinds zijn vijftiende, maar is de beste center in de NBA. De laatste stap van het unieke plan moet deze play-offs komen: echt meedoen om de titel.

Joel Embiid kwam dit seizoen gemiddeld tot 27,5 punten en 13,6 rebounds per duel. (Foto: Pro Shots)

Kyrie Irving (27), guard, Boston Celtics

Irving heeft als enige speler op deze lijst al een keer de NBA-titel gewonnen, maar dat was in een team (de Cleveland Cavaliers van het seizoen 2015/2016) waarin hij in de aanzienlijke schaduw van LeBron James stond.

Een jaar later besloot Irving dat hij naar een club wilde waar hij de beste speler was. De Boston Celtics gaven hem die kans, maar zijn eerste seizoen bij de recordkampioen in de NBA ging niet volgens plan. Irving raakte vlak voor de play-offs geblesseerd en zag vanaf de zijlijn dat zijn ploeg in de Eastern Conference Finals werd uitgeschakeld door uitgerekend de Cavaliers.

De point guard is nu fit, maar de Celtics hebben een zeer wisselvallig regulier seizoen achter de rug. De ploeg uit Boston heeft de misschien wel breedste selectie in de NBA, waardoor er nog steeds hoop is op de titel.

Kyrie Irving (rechts) en Giannis Antetokounmpo vechten om de bal. (Foto: ANP)

Western Conference

James Harden (29), guard, Houston Rockets

Harden is de regerend MVP, met afstand de topscorer van het afgelopen NBA-seizoen met 36,1 punten per wedstrijd en de man die dit seizoen een reeks van 32 (!) wedstrijden op rij neerzette met minstens 30 punten.

De man met de karakteristieke baard is volgens technisch directeur Daryl Morey van de Houston Rockets aanvallend gezien misschien wel de beste basketballer ooit, maar de afgelopen zes jaar draaiden de play-offs steevast uit op een teleurstelling voor Harden.

Vorig jaar stonden Houston en Harden voor de tweede keer in de finale van de Western Conference, maar in de beslissende zevende wedstrijd tegen regerend kampioen Golden State Warriors (101-92-nederlaag) kon Harden niet uitblinken. Weinig spelers zullen daarom zo gebrand zijn om deze play-offs een einde te maken aan de hegemonie van de Warriors.

Eerste ronde NBA play-offs Western Conference Golden State Warriors (1) - LA Clippers (8)

Denver Nuggets (2) - San Antonio Spurs (7)

Portland Trail Blazers (3) - Oklahoma City Thunder (6)

Houston Rockets (4) - Utah Jazz (5)

Nikola Jokic (24), center, Denver Nuggets

De meeste toppers in de NBA zijn een fysiek wonder, die door een combinatie van lengte en atletisch vermogen zijn tegenstanders kan domineren.

Jokic heeft de lengte - hij is 2,13 meter - maar niemand zal zijn atletische vermogen vergelijken met dat van James, Embiid of Antetokounmpo. Toch is de Serviër de absolute sterspeler van de verrassing van dit NBA-seizoen.

Jokic' kracht ligt in zijn intellect en passend vermogen, waardoor hij als center de spil is van bijna elke aanval van de Denver Nuggets. Kenners noemen Jokic nu al de beste passer ooit voor een lange man en hij krijgt voor het eerst de kans om dat ook in de play-offs te bewijzen.

Nikola Jokic gaf dit seizoen gemiddeld 7,3 assists per duel. (Foto: ANP)

Russell Westbrook (30), guard, Oklahoma City Thunder

Forward Paul George, die lang genoemd werd als een potentiële MVP, was in het reguliere seizoen de beste speler van de Oklahoma City Thunder, maar Westbrook blijf het uithangbord en dynamo van de ploeg van coach Billy Donovan.

De point guard, in 2017 verkozen tot meest waardevolle speler van de NBA, wist voor het derde jaar op rij gemiddeld tot een zogenaamde 'triple-double' te komen; hij kwam in punten (22,9), rebounds (11,1) én assists (10,7) uit in de dubbele cijfers. De enige andere NBA-speler die dat ooit voor elkaar kreeg, is legende Oscar Robertson en hem lukte dat maar in één seizoen.

Niemand twijfelt aan het talent van Westbrook, maar er zijn wel twijfels of hij goed genoeg is om de leider te zijn van een kampioensploeg. Ook dit seizoen resulteerden de statistische hoogstandjes van 'Russ' lang niet altijd in overwinningen. Desondanks zal geen enkele ploeg uitkijken naar een best-of-sevenserie tegen een team met Westbrook en George.

Golden State Warriors nog steeds de favoriet

De favoriet voor de NBA-titel is dezelfde als de afgelopen vier jaar. De Golden State Warriors stonden de laatste vier seizoenen in de finale en wonnen de titel drie keer (2015, 2017 en 2018). De ploeg uit Oakland beleefde zeker geen vlekkeloos regulier seizoen, maar Steve Kerr is nog steeds de enige coach in de NBA die vijf All-Stars op kan stellen: Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green en nieuwkomer DeMarcus Cousins.