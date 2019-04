In navolging van technische baas Earvin 'Magic' Johnson is vrijdag ook coach Luke Walton vertrokken bij NBA-ploeg Los Angeles Lakers. Hij wist de formatie voor het derde jaar op rij niet naar de play-offs te leiden.

Walton kreeg dit jaar onder anderen vedette LeBron James tot zijn beschikking, maar desondanks eindigden de Lakers wederom met meer nederlagen dan winstpartijen: 37-45.

De coach stond nog twee jaar onder contract, maar die verbintenis is per direct met wederzijds goedkeuren verbroken, melden de Lakers vrijdag. "We bedanken Luke voor zijn toewijding gedurende de afgelopen drie jaar. We wensen hem en zijn familie het beste voor de toekomst."

Legende Johnson vertrok woensdag al bij de topclub van weleer. Hij fungeerde sinds begin 2017 als technische baas van de ploeg uit Californië, maar voelde zich niet prettig in die rol.

"Het was een heel moeilijke beslissing. Ik heb zelfs gehuild toen ik hier kwam", verklaarde Johnson. "Het doet pijn om een organisatie te verlaten waar ik gek op ben, maar ik wil weer plezier hebben. Ik wil weer de persoon zijn die ik was voordat ik begon in deze functie."

De Lakers hebben zich sinds 2013 niet meer voor de play-offs weten te plaatsen. De ploeg is toe aan de vijfde coach sinds 2011, toen de legendarische Phil Jackson afscheid nam.