Windsurfer Kiran Badloe heeft in Palma de Mallorca de Europese titel voor het grijpen. De Nederlander klom vrijdag op de voorlaatste wedstrijddag van de Open EK naar de eerste plaats in het algemeen klassement.

Badloe is nu al zeker van zilver in de eindstand, omdat hij voldoende voorsprong heeft op de Franse nummer drie Thomas Goyard.

De Flevolander kwam twee keer als tweede en een keer als zevende binnen. Die sterke reeks was goed voor een royale koppositie. Zaterdag staat de medalrace, met dubbele punten voor de eerste tien, op het programma.

Badloe begint met een voorsprong van dertien punten op Dorian van Rijsselberghe aan de finale, wat betekent dat hij maximaal zes plaatsen lager mag eindigen dan zijn trainingsmakker om het goud niet te verspelen.

Van Rijsselberghe, die bij het afgelopen WK Badloe naar de tweede plaats verdrong, liet vrijdag de twaalfde, eerste en vierde plaats noteren.

'Het was een lekker dagje met zeewind'

Badloe is tevreden met zijn optreden. "Het was een lekker dagje met zeewind. Het is altijd super om een één-tweetje met Dorian te varen, dat was een hoogtepuntje vandaag in de negende race. Ik heb solide gevaren en de anderen de fouten laten maken."

Badloe is met Van Rijsselberghe verwikkeld in een langdurige strijd om één olympisch ticket voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Dit EK telt niet mee in het fictieve klassement.

Bij de vrouwen klom Lilian de Geus naar de derde plaats dankzij een prima reeks: 2-4-2. De wereldkampioene kan de Europese titel in de medalrace nog afdwingen. Ze staat slechts 1,8 punten achter op de Franse nummer twee Charline Picon.

De Geus moet nog negen punten inlopen op de Chinese leidster Lu Yunxiu, die uiteraard niet meedoet in de strijd om de Europese titel.