Michael van Gerwen is vastberaden om volgende week tegen Rob Cross de koppositie in de Premier League Darts te heroveren. De Brabander maakte donderdag veel indruk in zijn partij tegen Michael Smith.

Van Gerwen versloeg Smith tijdens de elfde speelronde in Liverpool met 8-3 in een van zijn beste partijen van het jaar. Hij noteerde een gemiddelde van ruim 109 en een dubbelpercentage van 61,54.

"De partij tegen Cross wordt heel belangrijk. Ik ga zijn zegereeks doorbreken. Ik zal wel moeten", zei de 29-jarige Van Gerwen bij Sky Sports na zijn overtuigende overwinning op Smith.

"Ik had tegen Smith in het begin wat geluk, maar mijn dubbels liepen erg goed. Ik deed het op het juiste moment. Mijn 122-finish maakte het verschil, want die deed hem veel pijn."

Wereldkampioen Van Gerwen raakte zijn koppositie in de Premier League al drie keer kwijt. Momenteel geeft hij een punt toe op leider Cross, die donderdag Peter Wright met 8-5 opzij zette.

Ontlading bij Michael van Gerwen in zijn partij tegen Michael Smith. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Tempo tegen Smith is fijn'

Van Gerwen dankte zijn overtuigende zege op Smith vooral aan het snelle tempo van de partij. "Het tempo was fijn en Smith is een fenomenale speler", zei de Brabander in Liverpool.

"Hij zet me altijd onder druk. Het is heerlijk om tegen zo'n speler te gooien. Hij wil altijd presteren. Het vergt veel energie om daarin mee te gaan, maar ik denk dat ik het goed heb gedaan."

Van Gerwen en concurrent Cross zijn al vrijwel zeker van deelname aan de play-offs, die eind mei in de O2 Arena in Londen op het programma staan. Achter het duo is een spannende strijd gaande om de overige twee tickets.

De partij tussen Van Gerwen en eenmalig wereldkampioen Cross is volgende week donderdag in Cardiff. Degene die bij het ingaan van de play-offs bovenaan staat, krijgt een cheque van 25.000 pond (bijna 29.000 euro).