De Amerikanen Brooks Koepka en Bryson DeChambeau delen de koppositie na de eerste dag van de Masters in Augusta. Tiger Woods is de nummer elf na de eerste dag van het prestigieuze golftoernooi.

Koepka en DeChambeau noteerden 66 slagen, zes onder par, op de Augusta National in de Amerikaanse staat Georgia.

Routinier Phil Mickelson ging rond in 67 slagen, één achter het leidende duo, en staat derde. Wereldranglijstaanvoerder Dustin Johnson en Ian Poulter zijn met 68 slagen de nummers vier in de tussenstand van het eerste majortoernooi in dit jaar.

Viervoudig winnaar Woods had wat moeite met putten op de eerste holes, maar leverde uiteindelijk een redelijke score af van 70 slagen (-2), goed voor de gedeelde elfde plaats.

Joost Luiten doet niet mee aan het prestigieuze toernooi in Augusta. Nederlands beste golfer had eerder deze maand de Texas Open moeten winnen om alsnog een ticket te pakken, maar hij eindigde in de achterhoede in San Antonio.

Tiger Woods staat voorlopig gedeeld elfde in Augusta. (Foto: ANP)

Mickelson wil oudste winnaar worden

Koepka won vorig jaar al de US Open en het PGA Championship. De 48-jarige Mickelson wil de oudste winnaar van de Masters worden. Hij zou dan legende Jack Nicklaus voorbijstreven, die het toernooi in 1986 op 46-jarige leeftijd voor de zesde keer won.

De Amerikaan Patrick Reed, die vorig jaar het beroemde groene jasje mocht aantrekken als beloning voor de eindzege in de Masters, beleefde een stroeve start met 73 slagen (+1). Hij staat daarmee 44e na de eerste ronde.

De Masters duren nog tot en met zondag. De tweede major van het jaar, het PGA Championship, is halverwege mei.