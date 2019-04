De Nederlandse handballers hebben donderdag hun tweede nederlaag geleden in de EK-kwalificatie. Oranje stond de hele wedstrijd op voorsprong tegen Slovenië, behalve in de laatste minuut: 26-27.

Nederland stond na tien minuten nog met 8-3 voor en leidde bij rust met 12-11. Na de pauze zagen veertienhonderd toeschouwers in Topsportcentrum Almere dat Oranje uitliep naar 19-15.

Acht minuten voor tijd was die marge geslonken tot 26-24, maar met drie treffers in de laatste vijf minuten trok Slovenië de zege toch naar zich toe. De winnende treffer viel één minuut voor tijd.

Jeffrey Boomhouwer was met acht treffers de topscorer bij Oranje. Ook Ephrahim Jerry (zes doelpunten) en Bobby Schagen (vier) waren op dreef. De overige goals kwamen op naam van Lucas Steins (drie), Iso Sluijters (twee), Toon Leenders, Kay Smits en Ivo Steins (één).

Oranje begon de kwalificatie voor het EK 2020 in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk nog met een ruime zege op Estland, maar daarna verloor de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson van Letland.

Daardoor staat Nederland op de derde plaats in de poule. De beste twee landen van elke groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK en ook de beste vier nummers drie van de acht poules mogen deelnemen aan het eindtoernooi.

Stand in groep 4 EK-kwalificatie 1. Slovenië 3-6

2. Letland 3-4

3. Nederland 3-2

4. Estland 3-0

Oranje nam nog nooit deel aan EK

In tegenstelling tot de Nederlandse vrouwen, die tot de wereldtop behoren, speelden de mannen slechts sporadisch op een eindtoernooi. Alleen in 1961 wist Oranje zich te kwalificeren voor een WK.

Voor het laatste WK, dat in januari in Denemarken en Duitsland werd gespeeld, wist Oranje zich net niet te plaatsen. In de play-offs werd verloren van Zweden, dat uiteindelijk vijfde werd op het toernooi.

Aan het EK in 2020 doen voor het eerst in de geschiedenis 24 landen mee. Voorheen waren dat er slechts zestien. Zondag speelt Oranje de uitwedstrijd tegen Slovenië. In juni staan de laatste twee kwalificatieduels op het programma.