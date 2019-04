Israel Folau is niet langer welkom bij het nationale rugbyteam van Australië. De dertigjarige speler raakte in opspraak door een beledigend bericht op Instagram.

Folau plaatste woensdag een bericht op zijn Instagram-account dat ruim 300.000 volgers heeft met de tekst: "Dronkaards, homoseksuelen, vreemdgangers, leugenaars, hoerenlopers, dieven, atheïsten en heidenen, de hel wacht op jullie. Alleen Jezus redt."

In een gezamenlijke verklaring maken de Australische rugbybond en de club van Folau bekend dat hij niet meer welkom is. "Rugby Australia en de rugbybond van New South Wales hebben sinds woensdagavond zonder succes herhaaldelijke pogingen ondernomen om met Folau in contact te komen. Als er geen sprake blijkt van zware verzachtende factoren, dan zal zijn contract bij de nationale ploeg en bij zijn club NSW Waratahs ontbonden worden."

Folau speelde 73 interlands voor Australië, waarin hij 185 punten maakte. Hij gold als een van de topspelers in de nationale selectie voor het WK in Japan, dat in september begint en waar tweevoudig wereldkampioen Australië tot de kanshebbers behoort.

Het gewraakte Instagram-bericht van Folau.

Folau beledigde eerder homoseksuelen

Folau is lid van de pinkstergemeenschap Assemblies of God en leefde vroeger als een mormoon. In april 2018 kwam hij al eens in opspraak, nadat hij op Instagram had geschreven dat homoseksuelen in de hel zouden belanden, "tenzij ze zich van hun zonden bekeren en zich tot God wenden".

"Hoewel Israel recht heeft op zijn religieuze overtuiging, is de manier waarop hij dit tot uitdrukking bracht niet in overeenstemming met de waarden van de sport", schrijft Rugby Australia. "We willen duidelijk maken dat hij niet spreekt voor de rest van de sport in zijn recente bericht op sociale media."

"Israel heeft niet begrepen dat er van hem als international en als speler van NSW Waraths dingen worden verwacht. Hij kan geen boodschap delen op sociale media die mensen veroordeelt, belastert of discrimineert op basis van hun seksualiteit."

"Rugby is een sport die er continu aan werkt om mensen te verenigen. We willen dat iedereen zich veilig en welkom voelt. Er mag geen sprake zijn van belediging op basis van ras, geslacht, religie, seksualiteit of wat dan ook."