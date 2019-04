Windsurfers Kiran Badloe en Dorian van Rijsselberghe bezetten na de tweede dag van de EK in Palma de Mallorca respectievelijk de derde en zesde plaats.

Van Rijsselberghe viel woensdag terug van de vijfde naar de zesde plaats. De Texelaar kwam tijdens de vierde en vijfde race tot de twaalfde en derde plaats.

De tweevoudig olympisch kampioen werd in de tussenstand ingehaald door Badloe, die nu derde is. De concurrent van Van Rijsselberghe voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020 nam na dinsdag nog de elfde plek in.

Badloe won woensdag de vierde race en eindigde in de vijfde wedstrijd als vierde, waardoor hij een sprong maakte in het klassement.

De dertigjarige Van Rijsselberghe werd vorig jaar voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen in de RS:X-klasse. De Europese titel ontbreekt nog op zijn palmares. In 2015 behaalde hij met zilver zijn enige EK-medaille.

De leiding is in handen van de Fransman Louis Giard, die een voorsprong van vijf punten heeft op zijn landgenoot Pierre Le Coq. Badloe geeft drie punten toe op Le Coq.

De Geus negende bij vrouwen

Bij de vrouwen klom Lilian de Geus van de twaalfde naar de negende plaats in het klassement. Ze eindigde in de vierde race als derde en werd achtste in de vijfde wedstrijd.

De top drie bestaat uit de Française Charline Picon, de Israëlische Noy Drihan en de Chinese Yua Tan. De EK windsurfen duurt nog tot en met zondag.