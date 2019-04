De Nederlandse hockeysters hebben woensdag de thuiswedstrijd tegen China in de FIH Pro League met ruime cijfers gewonnen. Mede dankzij drie treffers van Caia van Maasakker zegevierde Oranje in Utrecht met 6-0.

Voor Nederland was het al de vijfde overwinning in zes wedstrijden in de nieuwe competitie, die de Hockey World League en de Champions Trophy vervangt. Bovendien is het een van de kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen.

Met vijftien punten uit zes wedstrijden staat de ploeg van bondscoach Alyson Annan op de tweede plaats, achter Argentinië. De Zuid-Amerikaanse ploeg heeft al 22 punten, maar ook drie wedstrijden meer gespeeld.

Van Maasakker was de uitblinker op het veld van Kampong. De speelster van SCHC scoorde in de 8e, 41e en 54e minuut, telkens uit een strafcorner.

Vijf van de zes doelpunten van Oranje vielen in de tweede helft. Naast Van Maasakker waren ook Frédérique Matla (48e minuut), Xan de Waard (51e minuut) en Marijn Veen trefzeker.

Hockeysters op koers voor 'Grand Final'

Aan de Pro League doen bij zowel de vrouwen als mannen negen landen mee. De hockeysters treffen Argentinië, Australië, België, China, Engeland, Duitsland, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Alle deelnemende landen spelen zowel uit als thuis tegen elkaar. De beste vier strijden in juni in de 'Grand Final' om de eindzege.

Drievoudig olympisch kampioen Nederland komt zondag opnieuw in actie. De Verenigde Staten, hekkensluiter in de poule met slechts drie punten uit zes wedstrijden, is in Rotterdam de tegenstander.