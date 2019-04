Basketbalploeg de Dutch Windmills is failliet. De formatie uit Dordrecht, die al langer met financiële problemen kampte, is door de Dutch Basketball League (DBL) uit de competitie gehaald.

De DBL wilde dat de Windmills vóór 10 april de financiële huishouding op orde zouden hebben, maar daar is de club niet in geslaagd. Jack's Casino schoot vorige week nog te hulp door zich als sponsor aan de Windmills te verbinden, maar dat was tevergeefs.

Het faillissement betekent dat er een streep gaat door de uitslagen die de Dutch Windmills in de tweede helft van de competitie hebben neergezet. Dat is vooral goed nieuws voor Landstede uit Zwolle, dat twee keer onderuit ging tegen de formatie.

De Dutch Windmills waren pas bezig aan hun eerste seizoen in de Dutch Basketball League. Geert Hammink, die in zijn spelersloopbaan voor Orlando Magic en de Golden State Warriors uitkwam in de NBA, was de coach van het team.

Oprichter Ton Sels sprak bij de oprichting in 2017 nog de ambitie uit dat de Dutch Windmills binnen een paar jaar tot de top van Nederland zou behoren.