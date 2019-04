Epke Zonderland begint woensdag in het Poolse Sczescin bij de EK turnen aan de jacht op zijn eerste Europese titel op de rekstok sinds 2014. De Fries voelt zich na een aantal zware World Cups klaar voor wat hij ziet als het eerste piekmoment van 2019.

"Gevoelsmatig is de EK een toernooi waar ik de afgelopen maanden naartoe heb gewerkt", zegt Zonderland in gesprek met de NOS. "Hier wil ik op mijn best zijn. Eigenlijk is dat best gek, want in tegenstelling tot de World Cups staat hier niks op het spel."

De 32-jarige Zonderland deed de afgelopen maanden mee aan wereldbekerwedstrijden over de hele wereld, waar de turners een grote stap konden zetten naar een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De Nederlander merkte dat het niveau tijdens de World Cups hoger was dan anders.

"We hebben wel vaker World Cups in maart en dan een EK in april, maar nu hing er olympische kwalificatie van af. Dat zag je ook aan het niveau. Er waren veel wereldtoppers aanwezig en iedereen was scherper dan anders", aldus Zonderland, die wel merkte dat het vele reizen hem opbrak.

Epke Zonderland. (Foto: ANP)

'Rust pakken is prioriteit nummer één'

Bij de laatste World Cup in Doha eind maart eindigde Zonderland als zevende, mede doordat hij tijdens zijn oefening ten val kwam. "Toen ik viel, merkte ik wel dat ik vermoeid was. Het was een vrij zwaar traject. Tussendoor was er weinig tijd om echt goed te trainen", aldus de olympisch kampioen van 2012.

"Het doel na de laatste World Cup was dan ook om een paar dagen goed bij te komen. Je moet je rust pakken om er bovenop te komen. Als je niet fit bent, kun je ook niet presteren. Rust pakken is prioriteit nummer één."

Zonderland veroverde in zijn loopbaan tot dusver twee Europese titels op de rekstok (2011 en 2014), maar heeft goede hoop dat hij daar deze week in Polen eentje aan toe kan voegen. "Dit is het belangrijkste moment van deze periode. Ik ben in goede vorm en ga mijn stinkende best doen om er nog een titel bij te pakken."

De EK turnen wordt van woensdag tot en met zondag gehouden in Polen. Zonderland komt woensdagmiddag in actie in de kwalificatie, net als Casimir Schmidt en Bram Louwije. De vrouwen werken donderdag de kwalificatie af. De finales staan in het weekend op het programma.