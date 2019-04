Dirk Nowitzki heeft officieel aangekondigd dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in de NBA. De veertigjarige basketballer van de Dallas Mavericks deed dat dinsdagavond (lokale tijd) na de overwinning op de Phoenix Suns (120-109).

Nowitzki was in de laatste thuiswedstrijd van zijn loopbaan goed voor dertig punten. Het lag al in de lijn der verwachting dat de Duitser na dit seizoen zou stoppen, maar hij maakte dat tot dinsdag nooit officieel bekend.

"Zoals veel mensen misschien al verwachtten, was dit mijn laatste thuiswedstrijd", zei een geëmotioneerde Nowitzki na het duel richting het publiek. "Er zijn veel te veel mensen die ik wil bedanken. Het was een spectaculaire periode met veel ups en downs, maar jullie fans zijn me altijd blijven steunen. Dat waardeer ik."

Nowitzki begon zijn loopbaan in Duitsland en vertrok eind vorige eeuw naar de Verenigde Staten. Hij tekende in 1998 een contract bij de Mavericks en speelde sindsdien nooit voor een ander team. Nowitzki is bezig aan zijn 21e en laatste seizoen bij de formatie uit Texas.

Nowitzki bij zijn afscheid voor eigen publiek. (Foto: Pro Shots)

Nowitzki zesde op eeuwige topscorerslijst

Het kwam nooit eerder voor dat iemand zo lang voor één club speelde in de NBA. Kobe Bryant kwam daar wel bij in de buurt; de in 2016 gestopte Amerikaan stond twintig seizoenen (1996-2006) onder contract bij de Los Angeles Lakers.

Veertienvoudig All-Star Nowitzki beleefde in 2011 het hoogtepunt uit zijn loopbaan door met de Mavericks kampioen te worden in de NBA. In het seizoen 2006/2007 werd de boomlange power forward (2,13 meter) uitgeroepen tot Most Valuable Player.

In maart dit jaar steeg Nowitzki nog naar de zesde plek op de eeuwige topscorerslijst van de NBA. Hij was in zijn loopbaan (tot dusver) in totaal goed voor 31.540 punten en hoeft daarmee alleen legendes Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, LeBron James en Michael Jordan voor zich te dulden.

Nowitzki speelt in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) de laatste wedstrijd uit zijn imposante loopbaan. De Dallas Mavericks gaan dan op bezoek bij de San Antonio Spurs.