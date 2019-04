Windsurfer Dorian van Rijsselberghe is dinsdag redelijk begonnen aan het EK in Palma de Mallorca. De tweevoudig olympisch kampioen staat na drie races vijfde in het klassement.

De dertigjarige Van Rijsselberghe begon met de achtste en de elfde plaats aan het EK en won de derde race, waardoor hij in het klassement met 24 punten de vijfde plaats bezet.

"Het was een mooie eerste dag met goede omstandigheden. Ik was nog een beetje roestig, heb zelfs nog even gezwommen. Maar met de winst in die laatste race sluit ik vandaag lekker af. Op naar morgen", aldus de Texelaar.

Van Rijsselberghe werd vorig jaar voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen in de RS:X-klasse. De Europese titel ontbreekt nog op zijn palmares. In 2015 behaalde hij met zilver zijn enige EK-medaille.

Kiran Badloe kende een wisselvallige openingsdag. De Flevolander passeerde in de eerste drie races als elfde, twaalfde en derde de finish. Hij bezet met 26 punten de elfde plek.

Daniele Benedetti, die de eerste twee races won en in de derde race vijfde werd, heeft na de eerste dag met zes punten de leiding in handen. De Italiaan heeft vier punten voorsprong op zijn landgenoot Luca Di Tomassi.

Lilian de Geus. (Foto: Getty Images)

De Geus twaalfde na openingsdag

Bij de vrouwen neemt Lilian de Geus na de openingsdag met 26 punten de twaalfde plaats in. De regerend wereldkampioene werd zesde, zestiende en vierde in de eerste drie races.

De Geus heeft twintig punten achterstand op de Chinese Lu Yunxiu, die aan de leiding gaat. Lu heeft slechts één punt voorsprong op de Française Charline Picon.

Het EK windsurfen in Palma de Mallorca duurt nog tot en met zaterdag.