De atletencommissie van NOC*NSF vindt het van het "grootste belang" dat topsporters bij dopingzaken een eerlijke en gelijkwaardige uitgangspositie hebben. De commissie is bezorgd over de huidige situatie.

"Een topsporter zou het recht moeten hebben om in een gelijke positie te verkeren als de instantie waar hij of zij tegenover staat", laat voorzitter Hinkelien Schreuder maandag in een verklaring weten.

Volgens de atletencommissie is bij actuele gevallen met Nederlandse topsporters gebleken dat daar geen sprake van is. "Als aangeklaagde topsporter heb je geen keus. Een zaak om financiële redenen laten vallen betekent het einde van de sportcarrière."

De commissie wil een eerlijk proces voor de sporter, ongeacht de vraag of hij of zij schuldig is. "Dat uitgangspunt komt in gevaar, want het ontbreekt de topsporter in de vaak complexe juridische procedures aan financiële middelen om ter verdediging zelf over goede expertise te beschikken."

Recente zaken rond Toussaint en Betsema

Zwemster Kira Toussaint werd onlangs beschuldigd én vrijgesproken van doping. Ze moest zelf specialisten inschakelen om dat aan te tonen. "Anders was ik wellicht onterecht voor twee jaar geschorst", zei ze. Toussaint onderzoekt of ze de gemaakte kosten kan verhalen op de instanties die fouten hebben gemaakt.

De atletencommissie wil nu een regeling ter ondersteuning van topsporters die met een dergelijke zaak te maken krijgen. Bovendien moet duidelijk worden hoe gemaakte kosten snel en gemakkelijk kunnen worden verhaald in het geval van een onterechte beschuldiging.

De zorgen van de atletencommissie van NOC*NSF zijn gedeeld met de atletencommissie van het IOC en antidopingbureau WADA.

Afgelopen weekend werd bekend dat ook veldrijdster Denise Betsema betrokken is bij een dopingaffaire. "Het voelt dat ik schuldig ben bevonden voordat de procedure is afgerond. Dit is een nachtmerrie", zei ze.