Golfer Joost Luiten heeft de Texas Open in San Antonio maandag in mineur afgesloten. De 33-jarige Rotterdammer zakte naar de 63e plaats.

Voor zijn vierde ronde had Luiten 76 slagen nodig. Daarmee bleef hij 4 slagen boven het baangemiddelde (par). Hij eindigde op een totaal van 287 slagen.

Luiten begon teleurstellend aan zijn laatste ronde. Hij liet een bogey, een triple-bogey en opnieuw een bogey noteren op zijn eerste drie holes. Daarna produceerde hij nog wel drie birdies, maar ook nog twee bogeys.

"Dit was niet de zondag waarop ik had gehoopt", liet hij weten. "Ik had een slechte start en kon ook daarna geen moment in mijn spel komen."

De eindzege ging naar de Canadees Corey Conners, die met een sterke slotronde van 66 slagen naar de eerste plaats in het eindklassement klom. De nummer 196 van de wereldranglijst eindigde met een totaal van 268 slagen.

Voor de 27-jarige Conners was het zijn eerste titel op de PGA Tour. Hij plaatste zich met zijn eindzege in Texas voor de Masters, die donderdag in Augusta begint.