Judoka Roy Meyer heeft bij de Grand Prix in het Turkse Antalya het goud veroverd in de klasse boven 100 kilogram. De Brabander klopte in de finale Levani Matiashvili uit Georgië.

De 27-jarige Meyer had behoorlijk wat moeite met Matiashvili, die vorige week in eigen land het goud pakte bij de Grand Prix in Tbilisi. Hij sloeg in de extra tijd toe met een waza-ari.

Voor de Bredanaar, die in Tbilisi brons greep, is het zijn derde gouden medaille op een Grand Prix-toernooi. In 2014 triomfeerde hij in Zagreb en twee jaar geleden was hij de sterkste in Den Haag.

Meyer hoopt zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Hij moet daarvoor beter presteren dan Henk Grol, die niet op de tatami verscheen in Antalya.

De gouden medaille van Meyer was het enige Nederlandse succes in Antalya. Kim Polling werd zaterdag al in de tweede ronde van de klasse tot 70 kilogram uitgeschakeld.