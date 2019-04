De Nederlandse waterpolosters treffen op het komende zomer bij het WK in Gwangju onder meer de Verenigde Staten in de groepsfase. De Amerikaanse vrouwen zijn regerend wereldkampioen en gelden als favoriet voor het goud in Zuid-Korea.

De VS veroverde bij de laatste twee WK's de wereldtitel. In 2015 was 'Team USA' in de finale met 5-4 te sterk voor Oranje, dat twee jaar geleden negende werd op het WK.

De waterpolosters, die vorig jaar Europees kampioen werden, nemen het bij het WK in groep A verder op tegen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Ze openen het toernooi op 14 juuli tegen Zuid-Afrika, twee dagen later spelen ze tegen de VS en op 18 juli is Nieuw-Zeeland de derde tegenstander.

De poulewinnaar gaat rechtstreeks door naar de kwartfinales. De nummers twee en drie spelen eerst in de kruisfinales tegen respectievelijk de nummers drie en twee van groep B. Die poule wordt gevormd door Canada, Hongarije, Zuid-Korea en Rusland.

De waterpolosters vieren het veroveren van de Europese titel in 2018. (Foto: Pro Shots)

'Het is een interessante indeling'

"Het is een interessante indeling voor het vervolg van het toernooi na de poulefase", aldus Havenga. "We weten dat er minimaal tien landen zijn die zullen knokken voor een podiumplek en wij doen daaraan mee."

Nederland won vorige week in Turijn de Europese finaleronde van de World League. In juni reist de ploeg naar Boedapest af voor de mondiale superfinale. De winnaar van dat toernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Bij de WK kunnen de waterpolosters eveneens één olympisch ticket verdienen. Het toernooi in Gwangju begint op 14 juli. De finale wordt op 27 juli gespeeld.