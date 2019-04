De Nederlandse roeister Renée Koolschijn is er zondag met Oxford opnieuw niet in geslaagd om de vrouwenversie van de fameuze Boat Race te winnen. Ook bij de mannen ging Cambridge met de zege aan de haal.

De 29-jarige Koolschijn moest met haar ploeggenoten van Oxford in de race van bijna 7 kilometer over de Theems de boot van Cambridge ruim voor zich dulden.

De donkerblauwe boot raakte net als tijdens de voorgaande editie vrijwel direct na de start al achterop bij Cambridge. De lichtblauwe formatie bouwde de voorsprong in de race over 7 kilometer uit tot vijf bootlengtes en kwam over de finish in 18 minuten en 47 seconden.

Koolschijn deed vorig jaar voor het eerst mee aan de Boat Race en zat toen op de boegpositie, helemaal voorin. Ditmaal nam de Nederlandse de derde positie in.

De jaarlijkse race tussen de universiteitsteams van Oxford en Cambridge is de prestigieuste roeiwedstrijd in de wereld. Langs de Theems verzamelen zich ieder jaar honderdduizenden toeschouwers om het gevecht te volgen.

Het is de 44e keer dat de winst in het jaarlijkse roeiduel tussen de beide universiteiten naar Cambridge ging. Oxford bleef op dertig zeges staan.

De mannen van Cambridge vieren hun overwinning in de 165e editie. (Foto: Pro Shots)

Cracknell zegeviert met Cambridge bij de mannen

Bij de mannen ging de winst in de 165e editie naar Cambridge, met aan boord de 46-jarige James Cracknell. Hij werd in 1996 wereldkampioen in de vier-zonder, veroverde nog vijf wereldtitels en twee olympische titels, waarna hij in 2018 begon aan een studie in Cambridge.

Er deden geen Nederlandse roeiers mee bij de mannen. Cambridge kroonde zich voor de 84e keer tot winnaar van de wedstrijd. Oxford ging tachtig keer met de overwinning aan de haal. In 1877 was er geen winnaar.

De eerste editie van de Boat Race werd in 1829 georganiseerd. Sinds 1856 staat de wedstrijd, met uitzondering van de oorlogsjaren, jaarlijks op het programma.