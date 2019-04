Motorcoureur Michael van der Mark heeft in het WK superbike een tegenvallend weekeinde beleefd in Aragón. De 26-jarige Nederlander eindigde zondag in de tweede race als achtste.

Van der Mark eindigde op zijn Yamaha zaterdag in de eerste van twee races op het circuit van Alcañiz al als zesde. De Spanjaard Álvaro Bautista was ook in eigen land ongenaakbaar en won beide races, net als eerder in Australië en Thailand.

Van der Mark, die voor de start van het seizoen nog uitsprak dat hij wil meedoen om de eindzege, staat in het WK-klassement nog steeds op de vierde plek. Het verschil met de top drie is echter flink toegenomen.

De 34-jarige Bautista, overgekomen uit de MotoGP, domineert in zijn eerste seizoen in de Superbike en leidt met 186 punten. De Noord-Ier Jonathan Rea, de wereldkampioen van de afgelopen vier jaar, volgt met 147. De Brit Alex Lowes heeft er 100 en Van der Mark staat op 79 punten.

Het Superbike-seizoen gaat over een week verder in Assen met het vierde van in totaal dertien raceweekenden.