Ranomi Kromowidjojo heeft zondag de afsluitende 50 meter vrije slag gewonnen bij de Swim Cup in Den Haag. Op de 50 meter schoolslag voldeed zwemtalent Tes Schouten aan de limiet voor de WK langebaan in Zuid-Korea.

Drievoudig olympisch kampioene Kromowidjojo, al zeker van WK-deelname op de 50 vrij, tikte in de finale aan in 24,60.

Femke Heemskerk, die eveneens al had voldaan aan de vereiste tijd voor de WK, werd tweede in 24,82. Het podium werd gecompleteerd door Jessica Felsner (24,91).

Op hetzelfde onderdeel bij de mannen werd het podium gevormd door Jesse Puts (22,25), Artem Selin (22,26) en Thom de Boer (22,39).

Vreugde bij Ranomi Kromowidjojo nadat ze als eerste had aangetikt in de finale van de 50 meter vrije slag. (Foto: ANP)

Schouten ruim onder vereiste tijd

De achttienjarige Schouten klokte 30,97 op de 50 school en dat was ruim voldoende voor de debutantenlimiet, die op 31,22 staat. De debutantenlimiet is ingesteld om grote talenten een kans te bieden op het hoogste mondiale podium.

Schouten won de finale en bleef de één jaar jongere Rosey Metz (31,37), die tweede werd, ruim voor. Metz bleef zaterdag in de series al onder de limiettijd met 31,18.

Schouten hoorde eerst dat ze de richttijd had gehaald. "Daarna zag ik de tijd pas. Voor het eerst door de barrière van 31 seconden", zei de geboren Bodegravense.

Tes Schouten, die op de 50 meter schoolslag aan de WK-limiet voldeed. (Foto: ANP)

Veel Nederlanders zwommen al limiet

De Swim Cup in Den Haag geldt, net als de Swim Cup in Eindhoven van volgende week, als belangrijkste kwalificatiemoment voor de WK langebaan van deze zomer in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

Onder anderen Kromowidjojo (50 en 100 meter vrije slag) en Heemskerk (50, 100 en 200 vrij) voldeden op diverse afstanden al aan de WK-limiet.

Ook Metz (50 school), Kira Toussaint (50 en 100 rug), Maaike de Waard (50 rug), Arno Kamminga (200 meter schoolslag), Ties Elzerman (50 school) en Mathys Goosen (50 vlinder) zwommen onder de tijd die vereist is om naar Zuid-Korea te gaan.

De Swim Cup in Eindhoven is van 12 tot en met 14 april. De WK langebaan in Gwangju worden van 12 tot en met 28 juli gehouden.