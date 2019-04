Abdi Nageeye kan zijn geluk niet op met zijn vierde plaats en zijn Nederlands record van zondag in de marathon van Rotterdam. De dertigjarige atleet ziet zijn prestatie als de ultieme beloning van al het harde werken van de afgelopen tijd.

"Dit is ongelooflijk. Ik heb ter voorbereiding op deze wedstrijd vier maanden alles gegeven in de middle of nowhere in Kenia en dit is het resultaat", zei hij vlak na afloop tegen de NOS.

"Ik ben wel iemand die vooraf iets roept, maar dan moet je het ook waarmaken. In de laatste kilometers dacht ik aan Kenia. Ik voelde toen wel mijn linkerhamstring opspelen. Dat was jammer. Maar in de volgende marathon ga ik dus nog harder."

Nageeye finishte na 42,195 kilometer als vierde op de Coolsingel in een tijd van 2.06.17, bijna twee minuten onder zijn oude recordtijd van 2.08.16 die hij in 2017 in Amsterdam liep.

'Ik kreeg vanaf kilometer 32 last van mijn hamstring'

De geboren Somaliër, die op zevenjarige leeftijd verhuisde naar Nederland, maakte lange tijd onderdeel uit van een kopgroep, maar moest na ongeveer 30 kilometer lossen. Hij raakte daar echter niet van in paniek en bleef zich aan zijn plan houden.

Nageeye 'raapte' in de slotfase de Kenianen Josphat Boit en Vincent Rono op, waarna hij keurig als vierde over de streep kwam. Het is de beste klassering van een Nederlander in Rotterdam in deze eeuw.

"Ik kreeg vanaf kilometer 32 last van mijn hamstring. Het was zaak om vanaf dat moment het juiste ritme te zoeken en rustig aan te doen. Ik kon niet meer versnellen, maar in de bovenkamer was alles in orde. Ik kon nog vrij makkelijk lopen."

De Keniaan Marius Kipserem won de 39e editie van de marathon van Rotterdam met een parcoursrecord van 2.04.11. Hij dook maar net onder het oude record van 2.04.27, dat sinds 2009 op naam stond van zijn landgenoot Duncan Kibet.