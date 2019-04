Michael van der Mark is zaterdag tijdens de eerste race in Aragón bij het WK Superbike als zesde geëindigd. De zege was voor Álvaro Bautista.

De 26-jarige Van der Mark was met vijf andere coureurs in gevecht om de laatste twee podiumplaatsen, maar de Zuid-Hollander kwam daarvoor tekort op zijn Yamaha.

Bautista had aan de finish liefst vijftien seconden voorsprong op de concurrentie, waardoor hij zijn leidende positie in de WK-stand vergroot. Hij heeft nu 149 punten.

Titelverdediger Jonathan Rea kwam als tweede over de meet en staat met 118 tweede in de stand. De Brit Alex Lowes is derde met 82 punten. Dat zijn er 11 meer dan nummer vier Van der Mark.

De 34-jarige Bautista is sinds zijn overstap vanuit de MotoGP ongenaakbaar in het WK Superbike. De Spanjaard won eerder in Australië en Thailand beide races. Zondag is race twee in Aragón.